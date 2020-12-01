Памятные даты декабря по Кировской области

1 – 140 лет назад (1880) приняла первых пациентов Подосиновская земская больница (ныне Подосиновская центральная районная больница имени Н.В. Отрокова).

1 – 85 лет со дня открытия (1935) Уржумского мемориального музея С.М. Кирова. Музей был открыт в доме, где Сергей Миронович родился и провёл детские годы.

5 – 175 лет со дня рождения Николая Михайловича Васнецова (1845–1893), учителя, собирателя говоров, старшего брата художников В.М. и А.М. Васнецовых. Родился в с. Лопьял Уржумского уезда. Автор собрания материалов, ценнейших для изучения вятского диалекта. В 1892 г. в «Памятной книжке Вятской губернии» начали печататься его «Материалы для объяснительного областного словаря вятского говора».

7 – 130 лет со дня рождения Александра Николаевича Бакулева (1890–1967), учёного-хирурга, одного из основоположников сердечно-сосудистой хирургии в СССР, президента Академии медицинских наук СССР. Родился в д. Невениковская (Бакули) Слободского уезда Вятской губернии. Бакулев стал пионером нейрохирургии, сердечно-сосудистой хирургии, им были разработаны и применены инновационные методы лечения, организован Институт грудной хирургии (позднее Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева). Герой Социалистического Труда.

13 – День Кировской области. С 1995 г. ежегодно отмечается во второе воскресенье декабря.

14 – 190 лет со дня рождения Николая Павловича Бехтерева (1830–1894), историка, педагога. Автор одного из первых трудов по истории вятского края. Родился в г. Вятке. Один из авторов статей сборника «Столетие Вятской губернии» (1881).

15 – 90 лет со дня рождения Игоря Станиславовича Томкевича (1930–1996), народного артиста РСФСР (1978). Родился в г. Ленинграде. С 1959 г. – один из ведущих актёров Кировского драматического театра. Преподавал в Кировском училище культуры.

18 – 240 лет со дня создания (1780) Вятской губернской прокуратуры.

18 – 110 лет со дня основания (1910) Вятского художественно-исторического музея (ныне Вятский художественный музей им. В.М. и А.М. Васнецовых), одного из старейших музеев России.

23 – исполняется 75 лет Василию Алексеевичу Киселёву (р. 1945), главы администрации г. Кирова – мэра г. Кирова (1997–2006). Родился в с. Шабуры Опаринского района Кировской области. Кандидат экономических наук. Почётный гражданин г. Кирова.

29 – 15 лет назад (2005) создана Контрольно-счётная палата г. Кирова.

31 – 210 лет назад (1810) в г. Слободском Вятской губернии открыт первый в России городской общественный банк, основателем которого стал купец Ксенофонт Алексеевич Анфилатов.

Декабрь – 100 лет назад (1920) организована в г. Советске первая трудовая артель кружевниц, объединившая 255 человек.

Календарь подготовлен сотрудниками отдела краеведческой литературы областной научной библиотеки имени А. Герцена.

Фото: Вятская Епархия