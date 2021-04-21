Парк «Аполло» начали готовить к лету

В «Аполло» начались весенние работы по благоустройству. О них рассказал на своей странице «ВКонтакте» кировский шоумен Руслан Мамедов, принимающий активное участие в обновлении детского парка.

18 апреля Мамедов и компания начали приводить в порядок территорию у административного домика, мыть окна и убирать остатки снега. Также в домик принесли книжки и игрушки для детей.

— Парковый сезон 2021 открыт! Скоро начнем озеленять и продолжать зелёное обустройство парка! – сказал Руслан Мамедов.

Шоумен также поблагодарил помощников, в частности МУП «Водоканал», за хорошее содержание парка в зимний период. Отметим, что даже в сильные снегопады дорожки в парке были всегда прочищены от снега.

Ранее в парке «Аполло» протестировали гобо-проекторы.

Фото: vk.com/ruslanshow43