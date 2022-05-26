Парк в Кирово-Чепецке, площадь в Вятских Полянах, тротуар в Омутнинске лидируют в голосовании по благоустройству

Сделать выбор за объекты благоустройства можно до 30 мая

Осталось пять дней до окончания всероссийского онлайн-голосования за объекты, которые могут быть благоустроены в следующем году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Принять в нем участие может любой житель старше 14 лет.

Уже 70 000 жителей Кировской области приняли участие в голосовании за объекты благоустройство.

Среди самых активных муниципалитетов (по проценту проголосовавших от общего числа жителей) – Адышевское, Коршикское, Стрижевскоепоселения (Оричевский район), Лазаревское, Шурминское, Русско-Турекское поселения (Уржумский район), Знаменскоепоселение (Яранский район), Усть-Люгское поселение (Вятскополянский район), Мокрецовское поселение (Кирово-Чепецкий район), Орловское поселение (Орловский район), Косинское поселение (Зуевский район), Белохолуницкий округ, Демьяновское, Ленинское, Лузское, Малмыжское, Мурашинское, Нолинское, Омутнинское, Советское, Яранское городские поселения.

Среди территорий, которые сейчас лидируют по количеству набранных голосов, парк «Южный» в Кирово-Чепецке (5700 голосов), пешеходная зона на ул. Свободы в Омутнинске (2100 голосов), тротуар на ул. Гоголя в Кирсе (1850 голосов), площадь имени Шпагина в Вятских Полянах (1700 голосов), городская площадь в Белой Холунице (1600 голосов), городской сад в Санчурске (1200 голосов), тротуар на ул. Некрасова в Яранске (1100 голосов).

Если вы все еще не сделали выбор, то успейте проголосовать за объект благоустройства до 30 мая.

Заходите на сайт 43.gorodsreda.ru. Пройдите регистрацию через Госуслуги. Выберите ваш муниципалитет и знакомьтесь с территориями и дизайн-проектами, которые выставлены на голосование.

Если у вас нет учетной запаси на портале Госуслуг, то проголосовать можно с помощью волонтеров, которые работают во всех 33 муниципалитетах, участвующих в отборе (полный перечень адресов можно посмотреть на сайте областного правительства во вкладке «Список точек работы волонтеров»).

47 территорий из 108, за которые проголосуют больше всего человек, будут благоустроены в следующем году.