Павел Басинский: на одном дыхании с Герценым

Лауреатом губернаторской премии имени Александра Герцена стал в 2020-м российский писатель и публицист, литературовед и литературный критик, преподаватель, академик Академии русской современной словесности Павел Басинский.

Победу Басинскому обеспечили публицистические произведения «Горький: страсти по Максиму», «Человек эпохи реализма» и «Святой против Льва. Иоанн Кронштадтский и Лев Толстой: история одной вражды».

Совпадение исторических дат

Торжество по традиции прошло в главной библиотеке области, основанной в 1837 году Александром Ивановичем Герценым, который и был её первым библиотекарем.

Премия, учреждённая правительством области в 2012 году, присуждается за создание литературного произведения в жанре публицистики, созвучной идеям Герцена.

Лауреатами в разное время стали писатели, краеведы, общественные деятели. В их числе Альберт Лиханов, Захар Прилепин, Наталия Нарочницкая, Владимир Любимов, Николай Пересторонин.

В этом году премию неординарному писателю и публицисту Павлу Басинскому вручил председатель правительства области Александр Чурин.

Поздравляя победителя, Александр Анатольевич отметил, что ежегодная церемония вручения премии является знаковым событием в общественной и культурной жизни региона. А в этом году особую значимость торжественному событию придают две исторические даты: 150-летие кончины Герцена и 185-летие со дня прибытия его на Вятку.

– Уважаемый Павел Валерьевич, выражаю вам глубокую признательность и благодарность за литературное мастерство и активную жизненную позицию. Уверен, что вы получите дополнительный стимул для новых достижений и успешной деятельности на литературном поприще. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, вдохновения, новых творческих идей и их реализации, – сказал Александр Чурин.

Особая атмосфера Герценки

Принимая поздравления, Павел Басинский с волнением отметил, что вручение премии для него – большая честь именно потому, что это происходит в библиотеке, основанной знаменитым литературным деятелем, творчество которого в свою очередь тесно переплетается с биографией писателя Льва Толстого.

– К сожалению, Герцена часто воспринимают как фигуру политическую. Без скептизма относился к его идеям тот же Лев Толстой, которым я занимаюсь более десяти лет. Но это не самое главное в Герцене. Он был прежде всего философом и публицистом, прошёл сложный путь, актуальный и для нашего времени. В его философских статьях есть чему поучиться и нам, выбирая, по какому пути идти России. Кроме того, он блестящий стилист, и многим нашим литературным деятелям стоит оттачивать свой стиль по Герцену, – сказал Павел Валерьевич.

Он отметил, что не первый раз в гостях у Герценки – первый раз был здесь в 2017 году на книжном фестивале, и ещё тогда отметил особую атмосферу библиотеки.

– Я видел в жизни немало библиотек, которые стали просто книжными учреждениями. Кировская главная библиотека обладает невероятной энергетикой и поднимает на высокий уровень культуру чтения в вашем городе, – сказал лауреат. – Благодарю за признание моего труда и надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Директор библиотеки Наталья Стрельникова поблагодарила правительство области за учреждение и поддержку премии имени Герцена, отметив, что это важно для всех нас – значение личности Герцена и его трудов сегодня становится всё более актуальным.

– Мы рады, что премия имени Александра Ивановича Герцена вручена известному российскому писателю и публицисту Павлу Басинскому, с которым нашу библиотеку связывают особые отношения. Важно, что Павел Валерьевич, как и Александр Иванович Герцен, говорит о самом важном, самом трепещущем. Мы благодарны лауреату и за его отклики о нашей библиотеке в центральных СМИ. Будем ждать и новых книг, и новых встреч, – сказала Наталья Стрельникова.

На этой церемонии, как подчеркнула министр культуры Татьяна Мазур, зародилась новая традиция: лауреату премии впервые вручили Почётный знак Александра Ивановича Герцена. Инициатором и автором знака является академик Российской академии художеств, почётный ювелир РФ, полный кавалер орденов Карла Фаберже, член Союза художников России, заслуженный художник РФ, профессор Сергей Квашнин.

«Слово должно учить и наставлять»

Павел Басинский – один из самых известных литературных критиков наших дней, представитель когорты русских публицистов, видящих в беллетристике возможность поразмышлять о самых насущных проблемах. Его книга «Святой против Льва» стала явлением в русской литературе. Она дала возможность читателям увидеть творчество великого Льва Толстого через призму его личности. С именем Александра Герцена лауреата одноименной премии объединяет выраженная гражданская позиция, а также внутренняя убежденность, что слово должно учить, воспитывать, наставлять.

Павел Валерьевич – выпускник отделения иностранных языков Саратовского университета и Московского литинститута им. Горького, где и преподаёт сейчас. И что интересно, в доме, где размещается ныне литературный институт, родился Герцен. Павел Басинский печатался как критик в «Литературной газете», журналах «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Наш современник» и др. Постоянный член жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Своей первой писательской работой считает «Русский роман, или Жизнь и приключения Джона Половинкина», который был номинирован на премию «Большая книга».

В соавторстве с Сергеем Федякиным Басинский издал труд «Русская литература конца ХIX – начала XX века и первой эмиграции». Далее из-под его пера вышли биографии-бестселлеры «Лев Толстой: бегство из рая» и «Горький. Страсти по Максиму».

По его сценарию кинорежиссёр Авдотья Смирнова сняла фильм «История одного назначения».

О роли книги в жизни общества Павел Валерьевич высказался так:

– Мы слишком часто стали говорить о возможной гибели книги, о том, что её заменят электронные носители. Но при этом забываем две важные вещи. Во-первых, во всех высокоразвитых странах, от Японии до Германии, читать престижно. В этом их отличие от стран слаборазвитых, где престижно торговать и делать деньги. Во-вторых, отказ от книги – это по сути отказ от демократии, возврат в средневековье, в кастовое общество.

«Рады служить вятскому краю»

Торжество по поводу вручения премии имени Герцена продолжилось чествованием лучших представителей вятской культуры, которые доказали бескорыстное и подвижническое служение выбранной профессии.

Высокого звания «Заслуженный работник культуры Кировской области» удостоились преподаватель детской школы классического танца Елена Койкова, преподаватель детской школы искусств города Советска Вера Суслова, директор Дворца культуры «Паруса» города Слободского Олег Осетров и президент фонда «Культурное наследие Вятки» Виктор Баженов.

– От имени губернатора Кировской области Игоря Васильева рад вручить награды достойным жителям региона. Без преувеличения отмечу, что вы – элита вятского края. На вас лежит большая ответственность по воспитанию подрастающего поколения. Вы делаете благородное дело – несёте культуру в массы, – отметил Александр Чурин. – Поздравляю вас и ваших близких с наступающими праздниками, желаю творческих успехов, здоровья и благополучия.

По словам министра культуры региона Татьяны Мазур, сегодня в стенах библиотеки состоялось еще одно знаковое событие – появился новый парадный портрет Александра Ивановича Герцена.

Почётное право открыть портрет предоставили его автору – директору Вятского художественного училища имени Аркадия Рылова, заместителю председателя Вятского регионального отделения «Союз художников России» Максиму Наумову и директору Кировской областной научной библиотеки имени Александра Герцена Наталье Стрельниковой.