Павел Казаков: диабетики и астматики могут смело прививаться от COVID-19

Главный врач кировской больницы №5 рассказал о правилах вакцинации и о противопоказаниях к прививкам.

Как отметил Павел Казаков, вакцинация от коронавируса проводится в соответствии с методическими рекомендациями «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции». Эти правила являются едиными для всех субъектов РФ.

Главврач больницы №5 подчеркнул, что сделать прививку необходимо каждому. В особенности это касается людей с хроническими болезнями – ведь они попадают в группу риска по тяжелому течению ковида.

– Вакцинация показана пациентам с сахарным диабетом, аллергией, бронхиальной астмой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, — сказал Павел Леонидович.

Противопоказаний к вакцинации немного. Это острые инфекционные и неинфекционные заболевания и обострение хронических болезней.

— В этом случае пациент может получить временный медотвод.

Чтобы получить временный медотвод от вакцинации против коронавируса, нужно обратиться в поликлинику по месту жительства. После медосмотра врачебная комиссия примет решение о предоставлении отвода от прививки. Максимальный срок медотвода составляет 1 месяц.

Ранее кировчанам рассказали о мифах, связанных с вакцинацией от коронавируса.