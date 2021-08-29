Печке ищут новую радость

В Кирове продают готовый пекарный бизнес.

На сайте объявлений «Авито» продают пекарню на ул. Комсомольской, 24а с четырьмя сотрудниками и сайтом Печкина-радость.рф. Владелец (ИП) утверждает, что использует уникальную технологию приготовления слоёного теста, клиенты довольны (судя по отзывам на сайте), только оборудование стоит 1,5 млн рублей. Есть отлаженные поставки сырья и перспективы для развития, бизнесу два с половиной года.

Ранее мы сообщали, что в Котельничском районе планируют открыть до конца года новый завод по производству фанеры. Следующим этапом его развития станет выпуск корпусной мебели. Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Игорь Васильев и генеральный директор ООО «Король диванов» Андрей Ходасевич.