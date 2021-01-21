Пенсионер устроил серьезное ДТП в Макарье

В аварии пострадали 4 машины.

В среду утром в слободе Макарье на ул. Проезжая дорогу не поделили 4 машины. Дело в том, что 68-летний водитель «Лады» 14-й модели врезался во встречную Honda. В нее сзади, не успев затормозить, влетел Volkswagen Transporter. Последним в этот «паровозик» въехала «Лада Приора».

В результате случившегося виновник аварии получил травмы, но от госпитализации отказался. Все авто, попавшие в аварию, нуждаются в кузовном ремонте.

Ранее мы сообщали, что уволен полицейский, задержанный за пьяную езду.

Фото: ГИБДД Кировской области