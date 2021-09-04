Пенсионерам начали перечислять выплаты в 10 тысяч рублей

Пенсионерам начали приходить «путинские» выплаты в 10 тысяч рублей. Перечисление единовременных выплат началось 2 сентября.

Как сообщалось ранее, президентские выплаты в размере 10 тысяч рублей получат как работающие, так и неработающие пенсионеры. Выплата не заменит ежегодную индексацию пенсий, предусмотренную Конституцией РФ. В 2022 году пенсии будут проиндексированы выше уровня инфляции.

Подавать никакие заявления не нужно. Единовременные выплаты будут начислены автоматически. Более 30 миллионов пенсионеров получат деньги на банковские карты, а 12,7 миллиона – через «Почту России». В Кировской области выплаты получат 424 тысячи пенсионеров.

83-летняя кировчанка Ирина Иванова выплату уже получила. По словам женщины, она планирует потратить ее на благоустройство сада.

— Очень приятно, что пенсионеры получили такую прибавку к пенсии. Теперь я смогу поменять забор на садовом участке. Старый совсем обветшал, а выделить деньги на ремонт все никак не получалось, — рассказала пенсионерка.

Отметим, что по поручению Президента РФ Владимира Путина на выплаты пенсионерам выделено 500 миллиардов рублей.