Пенсионерка тайком зашла в чужую квартиру и пыталась вынести золото

В Нововятском районе Кирова полицейские задержали пожилую воровку.

Точнее, до приезда полиции 69-летнюю (!) многократно судимую за кражи кировчанку догнал и задержал хозяин квартиры, дверь в которую он не запер и уснул после ночной смены. Днём из школы пришёл его сын и застал в прихожей незнакомую женщину. На его вопрос она ответила, что ждёт знакомых, оставила найденную здесь шкатулку с золотыми украшениями на 12000 рублей и пошла восвояси.

Благо, мужчина на шум проснулся и остановил злоумышленницу. Возбуждено уголовное дело о покушении на кражу из жилища.