Переболевшие коронавирусом пройдут углубленную диспансеризацию

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о проведении углубленной диспансеризации для переболевших коронавирусом. Диспансеризация начнется с 1 июля.

Согласно документу, пройти углубленное обследование смогут все россияне в возрасте 18+ при наличии подтвержденного COVID-19 и не ранее чем через месяц после выздоровления. Списки уже формируются.

Как подчеркнул глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, тех, кто перенес коронавирус в средней или тяжелой форме, пригласят на обследование в первую очередь. Оповещение о диспансеризации будет осуществляться по телефону, по смс, а также через сайт госуслуг.

Обследование будет проходить в 2 этапа. На первом пациенты заполнят анкету о том, как протекало заболевание, и пройдут тест с 6-минутной ходьбой. После этого врач проверит сатурацию и назначит обследование на наличии в крови фрагментов белка D-димера, который образуется после разрушения тромба. Также обследуемые сдадут биохимический анализ крови.

В рамках второго этапа пациентам будет проведено обследование сердца, сосудов и органов дыхания.

Углубленная диспансеризация направлена на выявление постковидного синдрома и других долгоиграющих последствий заболевания.

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