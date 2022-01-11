Перечень госуслуг будет расширяться

«Выдача и аннулирование охотничьего билета», «Запись в образовательную организацию»: в этом году жителям Кировской области станет доступно еще больше социально значимых услуг на портале «Госуслуги».

Цифровизация становится неотъемлемой частью жизни кировчан. Ключевую роль в этом играет портал Госуслуг, позволяющий получать социально значимые услуги, не выходя из дома.

В 2022 году перечень услуг продолжит обновляться и расширяться.

— Мы обновили всю структуру портала, создали совершенно новую архитектуру, новые технологии, он устойчив к критическим нагрузкам,- отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью РИА «Новости».

Чернышенко сообщил, что аккаунты на Госуслугах есть уже у 93 миллионов россиян. На портал в 2021 году перевели 170 услуг – федеральных, региональных и муниципальных. До конца 2022 года появятся еще 70 федеральных массовых социально значимых услуг.

Также в текущем году на портале пополнится список суперсервисов – наборов услуг, сгруппированных по жизненным ситуациям. Появятся такие суперсервисы, как «трудовая миграция», «безбумажные перевозки пассажиров и грузов», «цифровое строительство».

С 2022 года на портале Госуслуг будут доступны более 100 региональных сервисов, которыми раньше можно было воспользоваться только на региональных порталах или сайтах органов власти, либо лично посетив конкретное ведомство.

Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи Кировской области, в 2021 году в регионе было внедрено типовое облачное решение «Платформа государственных услуг и сервисов».

Соглашение об использовании платформы было заключено между Минцифры РФ и правительством Кировской области еще в феврале прошлого года. В итоге жителям региона стали доступны 76 социально значимых услуг портала Госуслуги.

В текущем году работа в этом направлении в Кировской области будет продолжена. Так, на данный выполняется перевод в электронный вид следующих услуг: «Выдача и аннулирование охотничьего билета», «Запись в образовательную организацию».

Ожидается, что к 2024 году около 60% пользователей Госуслуг в России смогут использовать электронную цифровую подпись для подписания документов онлайн, а 100% писем от госорганов переведут в электронный вид.