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Перед голосованием кировчан проверят металлодетекторами

Наталья Дмитриева Новости, Общество

На всех пунктах волеизъявления будут усилены меры безопасности. Такое распоряжение дал накануне губернатор Васильев во время заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

19 сентября в Кировской области состоятся выборы различных уровней. Кировчане будут выбирать депутатов ГосДумы, депутатов регионального ЗакСобрания, а также депутатов и руководителей районов и сельских поселений. В связи с этим губернатор отметил важность профилактики нарушений возле всех участков.

— Наша главная задача — обеспечить легитимность проведения выборов и соблюдение правопорядка. Прошу отнестись к вопросу обеспечения безопасности максимально ответственно, — отметил Игорь Васильев.

Руководство УМВД пообещало справиться с поставленной задачей. Перед началом работы избирательных участков, вся прилегающая территория будет обследована, в том числе с использованием служебных собак и спецсредств. После этого их возьмут под охрану. Кроме того нынче граждан попросят пройти через рамки с металлодетекторами.

Ранее мы сообщали, что в Кирове тестируют видеосистему распознавания лиц.

Фото: zebra-tv.ru

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Наталья Дмитриева