Перед голосованием кировчан проверят металлодетекторами

На всех пунктах волеизъявления будут усилены меры безопасности. Такое распоряжение дал накануне губернатор Васильев во время заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

19 сентября в Кировской области состоятся выборы различных уровней. Кировчане будут выбирать депутатов ГосДумы, депутатов регионального ЗакСобрания, а также депутатов и руководителей районов и сельских поселений. В связи с этим губернатор отметил важность профилактики нарушений возле всех участков.

— Наша главная задача — обеспечить легитимность проведения выборов и соблюдение правопорядка. Прошу отнестись к вопросу обеспечения безопасности максимально ответственно, — отметил Игорь Васильев.

Руководство УМВД пообещало справиться с поставленной задачей. Перед началом работы избирательных участков, вся прилегающая территория будет обследована, в том числе с использованием служебных собак и спецсредств. После этого их возьмут под охрану. Кроме того нынче граждан попросят пройти через рамки с металлодетекторами.

Ранее мы сообщали, что в Кирове тестируют видеосистему распознавания лиц.

Фото: zebra-tv.ru