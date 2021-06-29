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Перед кировскими предпринимателями погасили задолженность в 407 млн рублей

Вадим Шабалин Новости, Экономика

Состоялось заседание коллегии прокуратуры Кировской области. Оно было посвящено практике надзора за исполнением законодательства в сфере защиты прав предпринимателей.

С начала года органы прокуратуры выявили здесь свыше 1200 нарушений закона, принесено 260 протестов, внесено около пятисот представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 225 должностных лиц.

Кроме того, прокуроры опротестовали более 200 незаконных правовых актов, которые ограничивали свободу экономической деятельности и ущемляли права предпринимателей.

Перед субъектами предпринимательства погашена задолженность по государственным и муниципальным контрактам на сумму свыше 407 млн. рублей.

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Вадим Шабалин