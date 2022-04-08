«Перед лицом своих товарищей»: чем удивит кировчан выставка к 100-летию пионерии

В Кировской области создан оргкомитет по подготовке мероприятий к вековому юбилею пионерской организации.

В регионе создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвящённых 100-летию Всесоюзной пионеркой организации, которое будет отмечаться в мае 2022 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства региона Александр Чурин.

«Будь готов! Всегда готов!»

Оргкомитет должен разработать и утвердить план мероприятий, связанных с круглой датой. Предполагается, что они пройдут не только в областном центре, но и в муниципальных и городских округах региона.

Оргкомитет возглавил заместитель председателя правительства области Андрей Маури. Также в состав оргкомитета вошли министр спорта и молодёжной политики Кировской области Георгий Барминов, председатель Кировского областного отделения Общероссийского общественного фонда «Российский детский фонд» Валентина Иванова, заместитель председателя Законодательного собрания Кировской области Ирина Морозова, глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов, председатель Кировской областной организации «Ветераны комсомола» Наталья Шутова и другие.

Одно из мероприятий, посвящённых 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина,о котором уже известно точно, — открытие выставки «Будь готов! Всегда готов!» (0+). Подготовка к ней продолжается в рамках проекта «О себе. О семье. О Родине». Проект реализует региональный центр военно-патриотического воспитания «Патриот».

О чём расскажет выставка

Организаторы выставки расскажут школьникам, что в детстве советских детей на протяжении 69 лет (1922 – 1991 годы) неотъемлемой и значимой частью была пионерская организация. Ребята не только узнают про историю создания пионерии в СССР и на Вятке, но и услышат рассказ о подвиге пионеров в годы Великой Отечественной войны, познакомятся с атрибутами и символами пионерии, услышат позывные горна, смогут научиться повязывать галстук.

Особенностью выставки станет презентация современных детских организаций области, в которых идёт активная работа по воспитанию и развитию лидеров: «Российское движение школьников», «ЮНАРМИЯ», «Юность Вятского края», «ЮКОНА», «Новая волна», «Лига юных журналистов», «Детские и молодёжные социальные инициативы (ДИМСИ)».

— Ребята и руководители расскажут о том, что и сегодня общественные организации – это возможность для самореализации и оказания помощи тем, кто в ней нуждается. И если есть в этом потребность, то можно найти единомышленников по душе! – рассказали организаторы выставки.

Экспонаты, которые удивят зрителей

На открытие выставки, которое запланировано на 15 апреля, кроме школьников, будут приглашены ветераны и активисты пионерии разных поколений, принимавшие активное участие в формировании экспозиции.

Например, на днях на выставку были переданы интересные экспонаты: личная книжка пионера 1957 года, а также рукописный вариант торжественного обещания пионера с рекомендательным письмом мамы юной пионерки.

— Милый детский почерк и правильные, четкие слова: «перед лицом своих товарищей торжественно обещаю горячо любить свою Родину». Как по-новому актуально звучат эти слова сегодня! – отмечает партнер центра «Патриот» по патриотическому воспитанию Ольга Станкевич, которая приняла активное участие в сборе экспонатов.

Она поделилась, что самым замечательным завершением подготовки будущей выставки стало торжественное вручение знамени пионерской дружины Бурмакинской школы Кирово-Чепецкого района. Его передала лично учитель истории этой школы Ирина Михеева.

— Мы сохранили знамя, а значит, и нашу веру в страну и наших людей. Пусть это знамя будет примером для нынешних ребят! — сказала Ирина Михеева.

Как отметил первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов, в регионе проводится масштабная работа по патриотическому воспитанию школьников. На базе выставочного центра системы воспитания и образования Кировской области действуют несколько площадок, одна из которых посвящена патриотическому воспитанию школьников и истории Великой Отечественной войны.

Выставка, посвященная 100-летию создания Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина, станет ещё одним элементом патриотического воспитания современной молодежи.

Андрей Маури, заместитель председателя правительства Кировской области:

— Начали подготовку к презентации выставки в честь 100-летнего юбилея пионерии.

Все знают о моем особом отношении к этой теме. Внёс личный вклад в экспозицию Диорамы — для начала передал свою книгу и вымпел-календарь.

Позже привезу часть своей коллекции значков, среди которых есть очень редкие.

Современных школьников ждёт много сюрпризов, будет интересно, честное пионерское.

Фото из телеграм-канала А.А.Маури.