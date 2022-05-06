Перед праздничными выходными кировчанам напомнили о правилах ношения оружия

Сотрудники Росгвардии подчеркнули, что за нарушения жителям грозят штрафы.

Уже через несколько дней мы отметим самый главный праздник нашей страны — День Победы. В этом году запланировано более 80 событий в разных районах Кирова. В преддверии акций, шествий, парадов сотрудники Росгвардии обратились к жителям региона и напомнили о правилах ношения оружия.

В том числе о том, что:

в нашей стране запрещается носить при себе оружие на публичных массовых мероприятиях;

запрещается носить оружие в состоянии опьянения;

нельзя носить оружие на территории образовательных учреждений.

Это регламентируется законом No 150-ФЗ «Об оружии» от 13 декабря 1996 года.