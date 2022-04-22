Передавайте данные счетчиков своевременно

«ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передать показания приборов учета до 25 числа. Информация, поступившая в компанию позже, не будет участвовать в расчёте начислений за апрель.

При отсутствии показаний в течение первых трех месяцев начисления производятся по средним показаниям, а далее по нормативу (в рамках постановления Правительства №354).

Ежемесячная передача показаний гарантирует отражение в квитанциях сумм начислений, соответствующих реальным показаниям счетчиков. Это позволяет контролировать расходы на коммунальные платежи и избежать перерасчетов.

Для удобства клиентов Кировского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» работают дистанционные сервисы, позволяющие передать показания, не выходя из дома:

1. Мобильное приложение «ЭнергосбыТ+»

2. Личный кабинет на сайте https://kirov.esplus.ru

3. QR-код «Передать показания» на квитанции

4. Бесплатный автоответчик для приёма показаний в тональном режиме – 8 (800) 700-8077, г. Киров — 205-929, г. Кирово-Чепецк — 3-12-33

5. Поле «Передайте показания приборов учёта» при оплате квитанции

6. Виртуальный консультант Светлана в разделе онлайн-чат на https://kirov.esplus.ru, в Телеграм — @Esplusbot, в Viber – Светлана ЭнергосбыТ Плюс, во «ВКонтакте» — Светлана.АО «ЭнергосбыТ Плюс»