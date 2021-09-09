Передержка собак

В современном ритме жизни не всегда можно найти время для должного ухода за собакой. К тому же иногда с питомцами могут возникать проблемы, проявляющиеся агрессивностью или недостаточной социализированностью собаки. Поэтому у людей часто возникает вопрос «А что делать в таком случае?». Именно в такие моменты на помощь может прийти передержка.

Понятие передержки

Передержкой называется гостиница для собак, в которую можно привезти любимца на какой-то определенный срок. Владелец такого места забирает собаку, при этом обещает Вам придерживаться определенных условий, кормить собаку нужным ей кормом, заниматься ее выгулом и т.д. Взамен вы оплачиваете его услугу и забираете собаку в установленный срок. Такой вид услуги доступен не только для кошек и собак, но также и для других животных.

Когда может понадобиться передержка?

Передержка может понадобиться в случае если Вы уезжаете на длительный срок, но питомца взять с собой не можете. Ведь оставлять собаку на улице совсем не вариант. А если рядом нет друзей или родственников, которым можно было бы доверить питомца, то специализированная гостиница в этом поможет.

Передержка будет актуальна в том случае, когда Ваш питомец должен находиться на карантине по показаниям ветеринара. Актуально это в случае если у Вас больше двух питомцев, тогда больной отправляется на передержку, чтобы не заразить здорового. Также если питомец получил травму или ранение, а Вы не в состоянии оказывать ему должный уход в период восстановления, то передержка будет как нельзя кстати.

Еще одной причиной для передержки будет недостаточная социализированность питомца. Это может проявляться в виде агрессии к другим собакам или даже людям, или наоборот страхом и сжатостью. Такая ситуация может произойти, например, тогда, когда Вы взяли слишком маленького щенка или забрали собаку из приюта, подобрали на улице. На передержке собака может стать более социальной, научиться доверять людям, ходить на поводке и т.д.

Отдавая собаку на передержку стоит проверить исполнителя на предмет опыта и компетентности. В таком случае передержка собак в Москве https://guldog.ru/perederjka для питомца станет отдельным островком, где он сможет подождать Вас, социализироваться или прийти в норму после болезни.

Как выбрать место для передержки?

Выбирая место для временного содержания собаки стоит обратить внимание на цену такой услуги. Если человек, оказывающий услуги, берет минимальную символическую плату или вовсе оказывает подобные услуги бесплатно, то стоит задуматься о том хватит ли ему его собственных средств на полноценное содержание собаки. Конечно, бывают случаи, когда бесплатная передержка соответствует высокому уровню. Но лучше всего проверять место для передержки. Делать это можно на основе отзывов.

Также можно обратиться к услугам, которые предоставляют сервисы по передержке и выгулу собак. Например, Гульдог.Ру является одним из таких сервисов по оказанию передержки, выгула и т.д. К тому же подобных сайтах можно сразу найти отзывы и убедиться в репутации и компетентности компании.