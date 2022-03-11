«Перезагрузка» отрасли недропользования: без потерь и с прибылью

В правительстве Кировской области подвели предварительные итоги программы по усилению контроля за добычей полезных ископаемых. Чего добились и как?

Знаете ли вы, что за пробуренную на садово-огородном участке скважину его хозяина могут оштрафовать? Например, за отсутствие лицензии, если он использовал воду не для собственных нужд, а как средство обогащения или добывал её более 100 кубометров в сутки. Та же ответственность – за незаконную добычу песка, гравия, торфа. Закон есть закон: согласно Конституции РФ, все общедоступные полезные ископаемые принадлежат государству. Только оно разрешает или нет кому-либо использовать их.

Однако Конституции скоро 30 лет, и всё это время находятся желающие незаконно поживиться. Разными способами: и добычей полезных ископаемых без лицензий, и занижением реальных объёмов вывозки, и несоблюдением границ участков, технологии работ, что наносит вред окружающей среде и государству. Бывало, что предприятие имеет разрешительные документы, а реальной добычей недр занимается совсем другая организация или предприниматель и совсем в другом месте, а лицензию используют лишь как прикрытие. Либо добыча проводится под видом дноуглубительных работ там, где они не нужны: таким образом в 2016 году под Кировом из Вятки украли песка на 18 млн рублей.

От хищений до бартера

Известен случай в Оричевском районе, где бывший глава Гарского сельского поселения самовольно договорился о бартере с предприятием «Гратон»: оно проводит (без лицензии) работы по расширению и углублению водоёма на землях Быстрицкого лесничества, а грунт забирает себе в качестве оплаты. В результате была испорчена плодородная почва на сумму 7,1 млн рублей, а также добыт торф на еще 2,5 млн. Год назад суд признал экс-чиновника виновным и приговорил к возмещению ущерба.

В прошлом же году суд подтвердил решение межведомственной комиссии досрочно отозвать за нарушения условий лицензию у ООО «Движение-недра» на добычу песка и песчано-гравийной смеси. Выяснилось, что компания нарушала технологию ведения работ, а изменения техпроекта не были согласованы даже после предупреждения.

Та же самая история произошла с предприятиями «Вятское речное пароходство» и «Порт Вятские Поляны», у которых аннулировали лицензии на добычу песка. Точно так же на 21,9 млн рублей нанес области ущерб недропользователь на Стрижевском месторождении и на 300 тысяч – еще одно предприятие в Опаринском районе. В 2018 году в лесу около Бобино строительная фирма под видом создания противопожарного водоёма без разрешительных документов накопала и продала 150 тысяч кубометров песка на 29 млн рублей. Год назад директор был осужден по уголовной статье и теперь должен компенсировать бюджету названную сумму.

Такая же ситуация парой лет ранее была близ деревни Мошаны в Кумёнском районе: ущерб составил 8,5 млн рублей. Еще на миллион самовольно добыл торф пользователь сельхозугодий у деревни Ванихинцы в Кирово-Чепецком районе, но рекорд по ущербу окружающей среде в 2019 году установила некая строительная фирма у деревни Бегичи в том же Кирово-Чепецком районе: около 70 млн рублей. Хотя накопала песка всего 8800 кубометров. Возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве, директор компании привлечен к уголовной ответственности.

И это только несколько примеров из СМИ на скорую руку.

Призвали к порядку

Но почему чаще всего фигурирует 2018 год? Тогда в правительстве области была разработана (с участием УМВД, УФНС, прокуратуры) и утверждена «дорожная карта» по так называемой перезагрузке сферы недропользования. Как пояснила министр охраны окружающей среды Алла Албегова, необходимо было декриминализировать отрасль, сделать ее более эффективной и прозрачной, а также пресечь незаконную добычу полезных ископаемых. К тому времени на балансе запасов региона числились 1244 месторождения, из них 73% — по одиннадцати видам общераспространенных полезных ископаемых.

Был усилен контроль с помощью маркшейдерской службы, установлены чёткие правила игры для недропользователей, мотивирующие уходить от полулегальных схем и «серых» зарплат. Министерство проявило и федеральные законодательные инициативы – об ужесточении ответственности в УК РФ за незаконную добычу полезных ископаемых, а также о запрете на привлечение подрядчиков обладателями лицензий.

По поручению главы региона Игоря Васильева была активизирована работа по досрочному прекращению права пользования недрами в случае неисполнения лицензионных условий. Результат: дополнительно в бюджет области поступило около 11 млн рублей. С 2018 года отозвано 24 лицензии из 115. В том числе за отсутствие работ в течение условленного срока – например, на Ижорском месторождении в Вятскополянском районе.

Причем, отношение одинаково к предприятиям любой величины и формы собственности, утверждают в минприроды. Так, четырех лицензий лишили крупнейшего торфодобытчика Кировской области ЗАО «ВяткаТорф», шесть – государственное предприятие АО «Вятавтодор»…

Вплоть до Верховного суда

– Конечно, не всегда бизнес с этим мирится. С 2018 года судами рассмотрено 32 заявления об оспаривании наших решений о досрочном прекращении действия лицензий, проведено 150 судебных заседаний! Неоднократно споры доходили до Верховного суда РФ, – рассказывает Алла Албегова. – Но лишь в пяти случаях за это время были удовлетворены требования недропользователей, в остальных подтверждена наша правота.

На сегодня перезагрузка отрасли практически завершена, сообщила Алла Викторовна 28 февраля на заседании правительства области. По её словам, за это время бизнес стал более добросовестным по исполнению лицензионных условий. Отрасль развивается, растет уровень зарплат работников недродобывающих компаний, отчислений НДФЛ, что говорит об официальном трудоустройстве.

Как ранее сообщалось, число недропользователей в Кировской области за четыре года сократилось с 75 до 58. Однако ни дорожная, ни строительная отрасли не пострадали: добыча песка и песчано-гравийной смеси осталась на прежнем уровне, даже подросла с 2,5 до 2,6 млн кубометров в год. А ежегодные налоговые поступления (НДПИ) в областной бюджет с момента начала «перезагрузки» увеличились почти вдвое, с 33 до 64,7 млн рублей. Тогда как за предыдущие 2012-2017 годы собрали всего 156 миллионов. Просто стали наводить элементарный порядок.