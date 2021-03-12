Пермские предприятия приедут в Киров с бизнес-миссией

С 22 по 24 марта в Кировской области будет проходить бизнес-миссия предприятий Пермского края. Её организуют торгово-промышленные палаты двух регионов.

Задача миссии — изучение рынка, установление экономических связей и заключение контрактов.

В составе делегации — восемь предприятий:

— ООО «Санветпрепарат-Плюс» (производство и разработка санитарных и ветеринарных препаратов для сельхозпредприятий и фермерских хозяйств);

— ООО «Компания «Полимер» (производство по переработке фторопласта и композиций на его основе);

— Ассоциация дополнительного профессионального образования «Уральский центр технического обучения» (оказание образовательных услуги в различных сферах деятельности);

— ООО «Газоны Урала» (производство рулонного газона и тротуарной плитки, поставка крупномерных деревьев);

— ООО «Софт-менеджмент» (энергоэффективные технологии для теплоснабжающих организаций ТСО с использованием информационных технологий;

— ООО «АВЕРС» (производство спецодежды);

— ООО «Завод «Торгмаш» (производство электромеханического технологического оборудования для предприятий общественного питания);

— ООО НПП «Системы контроля» (выпуск микропроцессорных приборов для автоматизации технологических процессов на промышленных производствах).

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Фото a.d-cd.net