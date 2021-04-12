Первая река в Кировской области очистилась ото льда

О ситуации на реках Кировской области на 12 апреля рассказали в Кировском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Как отмечают синоптики, на большинстве рек Кировской области по-прежнему сохраняется зимний режим: держится лед с полыньями и промоинами.

Ото льда очистилась лишь Немда, популярная среди любителей сплавов по местным рекам. Также идет редкий ледоход на Уржумке и есть подвижки льда на Вятке у Вятских Полян.

При этом на большинстве рек отмечается подъем уровней воды на 2-36 см в сутки. Наиболее сильно вода поднялась на Чепце, Быстрице, Ярани и Пижме – до 74 см.

Ранее мы писали, что пик половодья в Кировской области ожидается в начале мая.