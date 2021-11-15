Первое заседание молодежного правительства Кировской области VII созыва пройдет в декабре

В Кировской области завершается конкурс по формированию молодежного правительства VII созыва. Его первое заседание намечено на декабрь.

Состав молодежного правительства будет сформирован по итогам двух этапов отбора. В рамках первого этапа кандидаты представили письменные работы на тему социально значимых проблем региона. Вторым этапом стало собеседование, которое проводила конкурсная комиссия под руководством и.о. министра спорта и молодежной политики Георгия Барминова.

Глава минспорта подчеркнул, что молодежная политика является связующим звеном между государством и обществом.

— Молодежное правительство может акцентировать внимание на тех вопросах, которые на сегодняшний день нуждаются в доработке, — отметил Георгий Барминов.

На первом заседании молодежного правительства нового созыва нем будут выбраны председатель и его заместители и определены их полномочия. Также будут обсуждаться направления работы молодежного правительства и намечены планы по улучшению общественно-политической и социально-экономической жизни молодежи.

Фото: vk.com/molpol43