Первомайские торжества в Кирове пройдут в онлайн-режиме

Правительство области опубликовало новые антиковидные послабления.

В «антикоронавирусное» постановление №122-П от 25 марта 2020 года внесены очередные поправки. Они касаются организации летнего детского отдыха и первомайских мероприятий.

Согласно документу, с 1 июня официально разрешена работа стационарных организаций отдыха и оздоровления детей с круглосуточным и дневным пребыванием при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Ранее ведомство разрешило работу загородных лагерей с 75-процентной заполняемостью.

Также решением оперативного штаба при правительстве Кировской области, мероприятия, приуроченные к празднику Весны и Труда (1 мая), разрешено проводить только в онлайн-режиме.

Фото: 123ru.net