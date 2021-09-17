Первые избиратели проголосовали на выборах-2021

В стране уже открылись избирательные участки – на Дальнем Востоке. Первые голосующие пришли сделать свой выбор к 8 утра по местному времени.

В России с 17 по 19 сентября включительно проходят выборы разных уровней. Все россияне выбирают кандидатов в депутаты Госдумы восьмого созыва, в 9 регионах проходят прямые выборы губернаторов. В 39 регионах, включая Кировскую область, выбирают депутатов местных Законодательных собраний.

Всего в Камчатском крае зарегистрированы более 232 тысяч избирателей. 6 тысяч из них проголосовали досрочно на 116 участках, организованных на судах, находящихся в плавании.

На территории всей России откроются 96 тысяч избирательных участков, 1165 из них в Кировской области.

Напомним, что голосование продлится 3 дня. Это сделано в целях защиты от коронавируса. Потоки на вход и выход с участков будут разделены.

Выборы проходят под тотальным контролем наблюдателей. Во всей России их полмиллиона, а в Кировской области за ходом голосования будут следить 5659 наблюдателей. В помощь им установлены 949 камер.

Видеонаблюдением охвачены участки, на которых голосует 96,4% избирателей.