Первые новорожденные 2022 года в Кировской области получили первые документы

Стало известно имя одного из первых двух младенцев, появившихся на свет 1 января.

17 января в Пижанском подразделении ЗАГС свой первый документ получила Милана Ивановна Седых. Она первый ребенок в районе и второй из родившихся 1 января 2022 года в Кировской области, сообщили в областном министерстве юстиции.

Напомним, чуть раньше Миланы, около 9 часов утра первого новогоднего дня у жительницы Кирова и тоже в перинатальном центре родился мальчик весом 4160 грамм. Известно, что он второй ребёнок в семье и, вероятнее всего, тоже получил свидетельство о рождении. Его имя пока не известно.

Эти двое детей были первыми новорожденными в этом году. В течение предыдущего в областном перинатальном центре родились 7406 малышей: 3794 мальчика и 3612 девочек.