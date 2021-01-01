Первым новорожденным 2021 года в Кирове стал мальчик

1 января в роддомах Кирова родились десять малышей. Семеро из них мальчики, трое – девочки.

Первым новорожденным 2021 года в нашем городе стал мальчик. Малыш весом почти 3,7 кг был рожден в перинатальном центре на Московской в 01.05. Мама новорожденного – 36-летняя кировчанка, в семье которой мальчик стал третьим ребенком.

Все медицинские, а также другие экстренные службы города в новогодние праздники работают в обычном режиме. Телефоны, по которым можно обратиться за помощью в нештатной ситуации, смотрите здесь.

Кстати, по прогнозу Детского фонда ООО ЮНИСЕФ, всего 1 января в мире родится более 370 тысяч детей. Причем средняя продолжительность их жизни составит более 80 лет. Это значит, что они смогут жить уже в XXII веке.