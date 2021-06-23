Первый регион России ввел локдаун из-за коронавируса

Республика Бурятия объявила тотальный локдаун из-за обострения эпидемиологической ситуации с COVID-19. С 27 июня до 11 июля регион перейдет на «режим нерабочих дней».

В Бурятии будет закрыто все, кроме служб жизнеобеспечения, продуктовых магазинов, транспорта и СМИ. Также будет ограничен доступ в места массового отдыха, в том числе в направлении популярного у туристов озера Байкал. Дети до 14 лет смогут находиться на улице только в сопровождении взрослых.

Более подробно ограничения будут прописаны в указе главы республики, который будет обнародован 24 июня. Отметим, что Бурятия входит в топ-5 субъектов РФ по приросту числа зараженных ковидом и в число лидеров по росту смертности от коронавируса.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет планов по вводу локдауна «для всех» на федеральном уровне.

Ранее мы писали, что губернатор Кировской области не стал вводить ковидные ограничения для бизнеса в обмен на обещание активизировать кампанию по вакцинации. На 23 июня в Кировской области выявлено 116 новых случаев коронавируса. 152 пациента находятся в реанимации.