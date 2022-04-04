Первый весенний субботник пройдет в Кирове 16 апреля

В администрации Кирова определились с датами проведения субботников по благоустройству и санитарной очистке в весенне-летний период.

Первый состоится 16 апреля, заключительный — 11 июня. Их полный график будет готов в ближайшее время.

К участию в субботниках приглашают предприятия, общественные организации, арендаторов объектов недвижимости, представителей садоводческих товариществ. К работам по благоустройству подключатся и все городские службы. В частности, управление дорожной и парковой инфраструктуры выполнит санитарную очистку проезжих частей, тротуаров, остановок общественного транспорта, парковых и мемориальных зон.