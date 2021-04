«Песни взрослых циников». Кировчанка поделилась впечатлениями от концерта The Matrixx

В Вятской филармонии состоялся концерт группы The Matrixx, созданной в начале 2010-х годов после распада «Агаты Кристи». Из-за коронавируса концерт «Матриксов» дважды переносили, но 6 апреля музыканты все же выступили на кировской сцене.

Кировчанка Екатерина Солодкова побывала на концерте и поделилась впечатлениями о том, как это было.

Matrixx — честнее и глубже, чем «Агата Кристи»

Зрительный зал был полон. Кто-то пришёл за ностальгией, чтобы услышать старые песни «АК». Ну что ж, они своё получили. Кто-то за свежим ветром: за десять лет у Matrixx вышло десять альбомов, и каждый из них по-своему интересен.

Когда «Агата Кристи» в середине двухтысячных приезжала в Киров, уже было видно, что группа существует только ради хлеба насущного, а искра вдохновения погасла. И вот Киров посетили The Matrixx — ударник Дмитрий Snake Хакимов, соло-гитарист Валерий Аркадин и фронтмен Глеб Самойлов.

Похожи ли «Агата Кристи» и The Matrixx? Чем-то, безусловно, похожи. По текстам и музыке чувствуется одна рука, всё-таки автор слов большинства песен «Агаты» — Глеб. Стиль и настроение – разные. Если «Агата Кристи» — это мрачные сказки девяностых, игра в декаданс, многочисленные литературные аллюзии, намёки, игры с начитанным слушателем, то The Matrixx – это песни взрослого циника, который стоит на краю гибели, но всё ещё издевается над врагом. И над собой. Звучание и тексты The Matrixx более жёсткие и даже жестокие, чем у «АК» — бескомпромиссные, без полутонов, острые – пожалуй, остросоциальные. Остаётся только догадываться, с кем воюет Глеб Самойлов. С братом? С самим собой? С окружающей действительностью?

Стоит послушать песни вперемешку, как было на этом концерте, и невольно начинаешь думать: «Агата» — чудесное прошлое, Matrixx — честнее и глубже, без красивостей. Без цензуры, в роли которой, возможно, выступал в своё время Вадим Самойлов.

Даже в зале чувствовалось, что у этих групп разная аудитория. Кто-то ждал «Сказочную тайгу» и «Ковёр-вертолёт» (последнего дождались), кто-то «Садо-мазо» и «Такси» (из последних альбомов «АК»), а кто-то философско-безнадёжную «Эвтаназию» или бунтарскую «Дыру» (это уже The Matrixx). Объединяет их одно: каждая песня – это переживания, постоянный мучительный поиск самого себя. Очень удачно была составлена концертная программа, чередующая песни «старой» и «новой» группы. А под занавес прозвучала «До свиданья, малыш» — именно ею старая «Агата» всегда завершала свои выступления. От этой ностальгической мелодии перестали приплясывать даже неугомонные фанаты на узенькой площадке у дверей, загрустили.

Манера пения Глеба – уникальна: ёрничество, издёвка, немного даже клоунада, театр одного актёра, зато она сразу счищает ложь, царящую вокруг, словно шелуху. Как у Маяковского: «А если сегодня мне, грубому гунну // кривляться перед вами не захочется — и вот // я захохочу и радостно плюну,// плюну в лицо вам…» Это – не презрение к слушателю, как полагают некоторые обиженные поклонники, а предельная честность и желание разбудить спящих.

Когда-то «Комсомольская правда» назвала «Агату Кристи» четвёртой по влиятельности группой за всю историю отечественного рока. Под «влиятельностью» имелась в виду скорее популярность, сбор вокруг себя большого количества людей. У The Matrixx другая сверхзадача: сделать больно, чтобы ты оглянулся и осознал, где находишься.

Все улыбаются, всё очень нравится,

Схема работает, формы меняются.

Я не изменюсь.

Это Глеб Самойлов, «Форма». Уж его-то косным не назовёшь: он двигается, мечется, мучается. «Не изменюсь» здесь следует понимать в традициях возвратных глаголов — как «не изменю себе». Своим принципам и своему творчеству.

Не изменит. В этом мы могли убедиться за 20 лет.

…И из истории

1988 год – дата официального рождения группы «Агата Кристи». В 2010 рок-старушки не стало. Если вспомнить, сколько музыкальных звёзд вспыхнуло и погасло за этот период, можно сказать, что прожила «Агата» долгую и насыщенную жизнь.

Братья Самойловы, Вадим и Глеб, клавишник Александр Козлов – три ярких автора и ударник Андрей Котов – сделали в середине девяностых свердловскую рок-группу популярной на всю страну. Единственная российская рок-группа, четырежды награждённая музыкальной премией «Овация» — это «Агата Кристи».

Пик славы пришёлся, пожалуй, на альбом «Опиум»: после его выхода в Монте-Карло, группа получила премию World Music Awards в номинации «Успешно продаваемая зарубежная группа». Сразу нужно оговориться, что «Опиум» — не самый лучший альбом группы, просто самый раскрученный и, возможно, самый доступный для восприятия. Более ранние «Коварство и любовь», «Декаданс», «Позорная звезда» (кстати, по стилистике все альбомы очень разные) или более поздние – «Чудеса», «Майн кайф?» — самобытны, интересны и глубоки.

Смерть бессменного клавишника Александра Козлова совпала с творческим кризисом группы – и, возможно, подтолкнула её распад.

Распалась «Агата», напоследок показав рыдающим фанатам клип о мирно расстающихся друг с другом братьев (больше этого мира между ними уже не было).

Несмотря на печаль поклонников, полагаю – это был закономерный конец. Творчески Самойловым было уже тесно в одном коллективе, песни писались без подъёма или не писались вообще. Пытать оживить то, что умерло – тщетный и неблагодарный труд.

Фото автора