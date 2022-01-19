Песня жителя Кировской области стала вирусной в интернете

Молодой человек с ограниченными возможностями здоровья написал композицию, которая никого не может оставить равнодушным.

Артём Исупов — известный в Кирово-Чепецке музыкант. Он пишет песни, исполняет их и выступает на концертах. Этот год для молодого человека начался бурно. В сети появилась его песня «Верните мне мой 98-й». Он исполнил её с певицей Анастасией Честных.

Как признался автор, он проанализировал музыкальные веяния конца 90-х годов. Пришёл к выводу, что популярными становились легкие звучные композиции и решил сам написать что-то подобное. И это у него получилось. Песня опубликована в соцсетях, про неё пишут СМИ. Автор говорит, что не ожидал такого отклика.

— «Верните мне мой 98-й» песня несёт в себе ностальгию по тем временам, когда в моде были малиновые пиджаки, в стране произошел дефолт, а из динамиков кассетных магнитофонов доносились песни группы «Иванушки». В этом же поп-стиле написана и моя песня, — подчеркнул Артём.

Песня отличается от тех рэп-композиций, что обычно исполняет молодой человек. Она — творческий эксперимент, прорыв. К слову, в этом году Артём планирует выпустить целый альбом.

Фото: vk.com/id31492002