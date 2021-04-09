Пик половодья в Кировской области придется на начало мая

По прогнозам синоптиков, Вятка вскроется в третьей декаде апреля, а максимум весеннего паводка придется на начало мая. Об этом сообщили в Кировском гидрометцентре.

По словам начальника ЦГМС Людмилы Волковой, апрель в Кировской области ожидается на 1 градус теплее нормы. Осадки при этом будут в пределах нормы. Вероятность, что прогноз сбудется, составляет порядка 70 процентов.

— Остальные 30% — это возможные риски, которые ожидаются, в том числе и во время половодья, — сказала Людмила Волкова.

По ее словам, максимальные запасы воды в снежном покрове близки к средним многолетним значениям. А значит, и пиковый уровень воды во время паводка также будет близок к средней цифре.

Отметим, что постепенный подъем уровня воды на реках области начался в первые дни апреля. На большинстве рек сохраняется ледостав с промоинами и закраинами. Ледоход начался только на Уржумке, а на Вое и Кобре лед тает на месте.

К возможным ЧС во время половодья Кировская область готова.

— Для предупреждения и ликвидации возможных ЧС, вызванных половодьем, создана группировка сил и средств – более 9 тысяч человек, около 2,4 тысячи единиц техники и 98 единиц плавательных средств, — отметил начальник управления защиты населения и территорий администрации губернатора и правительства Игорь Прокошев.

Ранее мы писали, что ледоход на Вятке может начаться раньше обещанного.