Пилотный проект по раздельному сбору отходов в Кировской области признан успешным

11 декабря заместитель министра охраны окружающей среды Кировской области Тимур Абашев, а также временный генеральный директор АО «Куприт» Эдуард Патрушев на встрече с журналистами рассказали об предварительных итогах пилотного проекта по раздельному сбору отходов.

Пилотный проект стартовал с 1 июня на 9 контейнерных площадках, из которых 8 площадок расположено в Кирове, а одна — в д. Лубягино Кирово-Чепецкого района.

На площадках за счет средств регионального оператора установлено 16 специализированных контейнеров для сбора пластика, бумаги, а также два контейнера для стекла и металла в д. Лубягино с учетом специфики сельской территории. Собранные отходы направляются на производственную базу АО «Куприт» для ручной досортировки и формирования партии для дальнейшей транспортировки на перерабатывающие предприятия в соседних регионах.

— У жителей Кирова есть заинтересованность в переходе на раздельный сбор отходов. Воздействие на окружающую среду нужно снижать. За 5 месяцев собрано около 1400 кг отходов. Это хороший результат. Раздельно собранные отходы не поступают на полигон. И это очень важно, — подчеркнул Тимур Абашев.

В министерстве охраны окружающей среды Кировской области проект считают успешным, так как у жителей Кирова формируется устойчивый запрос на внедрение раздельного сбора, и просят его продолжить и расширить на другие площадки.

— У граждан есть запрос на продолжение «пилота». Мы хотим в 2021 году в тестовом режиме на площадках, участвующих в пилотном проекте, перейти на оплату отходов по фактическому образованию. То есть объемов смешанных отходов без учета раздельно собранного мусора. Это должно привести к снижению платы граждан, участвующих в проекте по раздельному сбору мусора, — отметил Тимур Абашев.

Все предложения по расширению, изменению и корректировке пилотного проекта рассматриваются министерством охраны окружающей среды совместно с региональным оператором и общественными активистами.