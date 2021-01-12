Пироман из Чепецка обокрал соседа

9 января в СМИ появилась информация о том, что в Кирово-Чепецке завелся пироман.

За один день житель дома на улице Ленина совершил два поджога. 36-летний мужчина подпалил коврик у чужой квартиры, а затем и само жилье.

Пожар потушили сотрудники МЧС. О происшествии сообщили в полицию. Как установили прибывшие на место происшествия полицейские, злоумышленник проник в помещение пустующей малосемейки и поджег матрас. В результате квартира выгорела полностью.

Личность подозреваемого в поджогах установили быстро – соседи уже не раз жаловались на пиромана. Мужчина был задержан, но в содеянном не признался.

О происшествии сообщили хозяину квартиры, который живет в другом городе. В понедельник он приехал в Чепецк и обнаружил в выгоревшем жилье не пострадавшие от огня домашний кинотеатр и телевизор. Как выяснилось, перед тем как устроить пожар, подозреваемый унес технику к себе домой, а затем вернул на место.

В настоящее время по факту кражи и поджога случившегося возбуждено 2 уголовных дела. Любителя играть с огнем проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.