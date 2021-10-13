Пицца на любой вкус от Макароллыч

Для многих из нас дружеские или семейные посиделки ассоциируются с пиццей. Мало кто может отказаться от этого сытного и аппетитного итальянского блюда. Чтобы отведать его, необязательно посещать дорогие рестораны или пиццерии. Можно заказать услугу доставки пиццы. Курьер привезет заказ в указанное клиентом время на нужный адрес. Итак, тратить время и лишние денежные средства на самостоятельные приготовления или походы в общепиты не придется.

Распространенные виды пиццы и их особенности

Заказ пиццы онлайн каждый желающий может осуществить в компании «Макароллыч». Вы получите теплое свежеприготовленное блюдо по приятной цене. Оно может содержать самые разные ингредиенты – мясо, морепродукты, сыры, овощи, зелень, соусы, приправы и многое другое.

Какие виды пиццы пользуются особым спросом:

Мясная. Один из наиболее сытных видов, способный быстро утолить чувство голода. Он прекрасно годится на роль основного блюда обеда или ужина. Также его можно взять с собой на пикник. Как правило, состав мясной пиццы включает ветчину, курицу, охотничьи колбаски, говяжий фарш. Среди дополнительных ингредиентов нужно выделить помидоры, лук, сыр, томатный соус, перец халапеньо.

Тропикана. Этот вид не оставит равнодушным ни одного любителя экзотических блюд. Его «изюминкой» считается ананас, который выгодно сочетается с креветками, курицей, моцареллой, болгарским перцем и чесночным соусом. Лепешка выглядит ярко и эффектно, потому способна украсить любой стол. Заказать пиццу недорого предлагает Макароллыч.

Ля Море. Это не только невероятно вкусная, но и полезная пицца. Ее основными ингредиентами являются морепродукты, богатые всевозможными микроэлементами, минералами и витаминами. Речь идет о кальмарах, креветках, лососе, мидиях, осьминоге. Их дополняют соус тартар, моцарелла, ломтик лимона.

Также в меню Макароллыч входят следующие виды: Деревенская, Охотничья, Пепперони, Сырная, Карбонара, Гавайская, Шашлычная и не только. Наше меню и цены пиццы вас приятно удивят.

Вкусные и недорогие блюда от Макароллыч

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