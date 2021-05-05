Перемены и тренды на рынке SMM в 2021 году

Потребность в обновлении данных о рынке SMM-услуг в 2021 году стимулировала к проведению исследования. Его организовали тендерная площадка Workspace и сервис SMMplanner. В апрельском опросе приняли участие 222 респондента. Это владельцы SMM-агентств, их сотрудники (штатные и внештатные), фрилансеры. Москву представляют 19 % респондентов, а Северную столицу России — 8 %, Алматы — 5 %. Большую часть опрошенных деятельность связывает с представителями малого бизнеса (71 %). С сегментом B2C работают 90 % специалистов, а 39 % делают упор на B2B. Уровень своей квалификации респонденты идентифицируют как джуниор (42 %) и мидл (43 %). Из общего числа опрошенных удаленно трудятся всего 64 %, что не так уж много, как отмечают организаторы исследования. SMM-сфера идеально подходит для дистанционной работы, но 23 % специалистов заявили о своем постоянном присутствии в офисе.

Острые проблемы и востребованные услуги

Подрядчики оказывают разноплановые услуги, но среди наиболее популярных выделяются:

SMM продвижение под ключ — полное сопровождение аккаунтов (66 %);

публикация постов, подготовка контента (61 %);

таргетированная реклама — ее выбрала половина респондентов;

ORM – всего 18 %;

реклама в сообществах (17 %);

ведение интернет-магазинов в соцсетях (13 %) и комьюнити-менеджмент (12 %).

Исследование раскрыло суть актуальных для SMM-щиков проблем. Не платить нужную сумму, которой хватит для достижения позитивного результата при продвижении — это позиция многих клиентов. По мнению 66 % опрошенных она относится к самым серьезным проблемам SMM-бизнеса. Всего 60 % жалуются на то, что им сложно бороться с неверными представлениями о своей работе. А 28 % участников опроса устали от трудностей при расчете бюджета на привлечение клиентов и рекламу.

Меньше специалистов (27 %) беспокоятся из-за частой смены требований социальных сетей. А 15 % полагают, что ставки на рекламу слишком высоки. Падение эффективности нативных форматов назвали в числе самых не актуальных проблем — этот вариант выбрали 12 % специалистов.

Полезные инструменты и популярные соцсети среди SMM-специалистов

При выборе инструментов для работы в сфере продвижения подрядчики отдают первое место сервисам отложенного постинга в социальных сетях. Этот вариант выбрали 49 % респондентов. К другим полезным инструментам относятся:

сервисы аналитики (20 %) и создания визуального контента (18 %);

парсеры аудитории (5 %);

сервисы для автоматизации конкурсов и построения отчетов (по 2 %).

Наименее полезными SMM-щики считают массфоловинг, масслайкинг, сокращение ссылок. Специалисты принципиально отказываются работать с организациями, которые:

оказывают сомнительные услуги в финансовой сфере — 80 %;

имеют онлайн-казино — 65 %;

продают лекарственные средства, которые мало изучены — 64 %.

В опросе исследователи разобрали и вопрос популярности социальных сетей среди специалистов по SMM. По результатам лидером стал Инстаграм — его выбрали 89 % участников. Второе место у Facebook с 35 %, а третье у VK с 32 %. Работу с Телеграм и Яндекс.Дзен считают комфортной 14 и 9 % соответственно. Внизу списка сеть Одноклассники, которую выбирают всего 4 % опрошенных.

Как эксперты по SMM привлекают клиентов

Таргетированная реклама стала выбором 63 % опрошенных как самый популярный канал для привлечения клиентов. Второе место у сарафанного радио — его выбрал 61 % респондентов. На третьей позиции тематические каналы в социальных сетях — 43 % голосов. Аналогичное количество участников опроса отдали выбор личным блогам. Контекстную рекламу и поисковое продвижение используют по 26 % специалистов. Всего 18 % выступают за тематические сайты, а 8 % — за интернет-доски объявлений. Все результаты исследования можно найти на https://workspace.ru/blog/kakoy-on-smm-rynok-v-2021-godu/.