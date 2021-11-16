«Плачущие родственники» обманули 7 кировских пенсионеров за день

15 ноября в полицию обратились 7 пожилых жителей Кирова с жалобами на дистанционных мошенников. К счастью, далеко не все преступления были доведены до конца. О подробностях случившегося рассказали в УМВД по Кировской области.

Во всех случаях пенсионеров пытались обмануть так называемые «плачущие родственники» — якобы близкие пенсионерам люди, которым нужна помощь.

Так, 77-летнему мужчине позвонила девушка, представившаяся его внучкой. Плача, она сообщила, что стала виновницей ДТП с пострадавшими. Жертве аварии требуется срочная операция за миллион рублей. Пенсионер поверил, снял в банке всю имеющуюся наличность – 500 тысяч рублей – и отдал деньги «другу внучки». После этого девушка пропала.

80-летней кировчанке позвонила неизвестная женщина, представившаяся следователем. Она рассказала, что внучка пенсионерки устроила аварию, в которой пострадал ребенок. Малышу якобы требовалась срочная операция за 900 тысяч рублей. В противном случае родственницу кировчанки могли посадить в тюрьму. По требованию «следователя» пенсионерка отдала курьеру 100 тысяч рублей, а потом позвонила внучке. Выяснилось, что с девушкой все в порядке.

Еще одной пострадавшей стала 74-летняя пенсионерка. Звонившая незнакомка представилась ее дочерью и попросила денег на «решение проблем с законом». Бабушку спасла настоящая дочь, которая пришла к ней в гости.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. Кировчан предупреждают: не переводите деньги незнакомцам и не введитесь на манипуляции «плачущих родственников». Всегда перезванивайте близким в случае подобных просьб и доведите эту информацию до своих пожилых родных.