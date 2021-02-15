Планы по вводу жилья в Кировской области перевыполнены

Как повлияла пандемия на строительство жилья в регионе? Чего ждать кировчанам, у которых не решён квартирный вопрос? И.о. министра строительства Кировской области Ирина Кислухина рассказала о ситуации на жилищном рынке региона и перспективах 2021 года.

– Ирина Анатольевна, 2020 год выдался весьма непростым для многих отраслей. Каковы объёмы ввода жилья в регионе в сравнении с 2019 годом?

– В 2019 году объёмы ввода жилья в Кировской области составили 505 тысяч квадратных метров, объём ввода жилья в 2020 году составляет 457 тысяч квадратных метров жилья (или 91% к уровню прошлого года), в том числе ввод жилья в многоквартирных жилых домах – 252,6 тысячи кв. м, ввод индивидуальных жилых домов – 204,8 тысячи квадратных метров. Показатель, установленный для Кировской области по вводу жилья в 2020 году (430 тысяч кв. м), перевыполнен.

– Сегодня какие экономические и другие условия созданы в регионе

для застройщиков? Как вы оцениваете их деятельность?

– В рамках проекта «Жильё» выделяются средства на развитие инфраструктуры микрорайонов перспективной застройки. Так, в 2020 году в Кирове было завершено строительство двух улиц – Мостовицкой и Ивана Попова – в микрорайоне Чистые пруды; проведена реконструкция улицы Торфяной в микрорайоне Озерки. На эту работу направлено 93 млн рублей, из которых 90 млн – из федерального бюджета.

В 2021 году в рамках регионального проекта «Жильё» запланировано строительство двух улиц в микрорайоне Урванцево: ул. Капитана Дорофеева, ул. Анжелия Михеева и обеспечение подключения ЖК «Знак» к централизованной системе водоснабжения, водоотведения и отопления. Кроме того, за счёт средств областного

и местного бюджетов в 2021 году запланировано строительство объекта «Сети самотечной ливневой канализации от жилого района Урванцево с очистными сооружениями в районе улицы Ульяновской». На реализацию указанных проектов предусмотрено 490 млн рублей, из которых 325, 7 млн – средства федерального бюджета, 156,7 млн – областного бюджета, 7,6 млн – местного бюджета.

Показателем результативности субсидии является ввод жилья. В рамках проектов жилищного строительства, которым оказана поддержка, в 2020 году застройщики ввели 20 тысяч квадратных метров жилья.

– Что мешает увеличить темпы строительства жилья? Вообще как вы оцениваете необходимость в этом?

– Увеличению темпов строительства жилья должно способствовать комплексное развитие территории жилой застройки. Для этого Минстрой начал работу по подготовке нормативных правовых актов. В соответствии с Федеральным законом № 494 на субъект возложены полномочия по принятию 15 нормативных правовых актов для обеспечения единого механизма комплексного развития территории с разными основаниями принятия решений как жилой, так и нежилой застройки. В Кировской области создана рабочая группа, распределены обязанности между профильными министерствами по подготовке этих нормативно-правовых актов. Задача органов местного самоуправления – формировать границы территорий под комплексное развитие территорий, определить условия для проведения конкурса (аукциона) в части обязанностей сторон соглашений.

Объём ежегодного ввода индивидуального жилья в нашем регионе за последние годы составляет 180-240 тысяч квадратных метров. В структуре общего ввода жилья в Кировской области доля ввода ИЖС постоянно растёт. Согласно статистическим данным, доля ввода индивидуального жилья в общем вводе жилья в Кировской области на сегодня составляет 45–50%.

В настоящее время на территории Кировской области планируется реализовать проект комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства земельного участка в деревне Шутовщина Кирово-Чепецкого района.

– Какие условия созданы для помощи гражданам в приобретении жилья в регионе?

– В целях повышения покупательной способности населения на рынке жилья значительное внимание уделяется жилищной ипотеке.

По состоянию на 1 января 2021 года кредитные организации выдали 18,6 тысячи ипотечных кредитов на сумму 31,8 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка составила 7,8%. Драйвером развития рынка жилищного строительства в 2020 году стала льготная ипотека под 6,5% годовых, которая продолжается и в 2021 году.

– Сколько запланировано ввести жилья в текущем году?

– Установленный показатель ввода жилья в Кировской области

в этом году составляет 504 тысячи квадратных метров. На сегодня в стадии строительства в Кировской области 90 многоквартирных жилых домов общей площадью 730 тысяч квадратных метров.

– Как изменилась стоимость квадратного метра жилья в 2020 году по сравнению с 2019-м? Какой прогноз на 2021 год?

– По данным статистики, средние цены на первичном рынке жилья за IV квартал 2020 года составили 49,8 тысячи рублей за 1 квадратный метр жилья. По сравнению с тем же периодом 2019 года (44,5 тысячи рублей за 1 квадратный метр жилья) стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья за год увеличилась на 12%.

Кстати!

Единый ресурс застройщиков обнародовал «строительный топ по Кировской области. Оценивали объём ввода жилья за 2020 год. На первом месте – СК «Кировспецмонтаж» (введено 72 869 квадратных метров жилья), на втором – ГК «Железно» (45 085 квадратных метров), на третьем – «Кировский ССК» (34 468 квадратных метров).

Далее в рейтинге идут «Алтай-строй», «ДомИнвест», «Спецзастройщик «УКС Авитек», «Перспектива», «Стройсоюз», «Маяковская», МЖК «Родина», «СТЭН», «Вяткаспецстрой», «Астрим-Строй», «Новый дом».