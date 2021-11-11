Племзавод «Красногорский» оштрафовали за пестициды и агрохимикаты

АО Агрокомбинат племзавод «Красногорский» оштрафовано на 15 тыс. рублей, а его главный агроном — на 3 тыс.

Минувшим летом в Россельхознадзор поступило обращение от гражданина, где было рассказано о падеже пчёл из-за работ по обработке посевов инсектицидами против моли.

В ходе проверки было установлено, что обработка посевов рапса в Кумёнском и Сунском районах проводилась 26 мая и 2 июня — без надлежащего ведения журнала учета пестицидов и агрохимикатов и должного уведомления хозяев пасек о необходимости исключения вылета пчёл перед датой проведения обработки.

Это является нарушением Федерального закона «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами», а также пунктов СанПиН и Санитарных правил.

В отношении предприятия и главного агронома были составлены протоколы об административных правонарушениях.