Племзавод «Соколовка» оштрафовали за гибель пчел

АО Племзавод «Соколовка» и его главный агроном привлечены к административной ответственности и оштрафованы.

В июне в Россельхознадзор поступила информация о гибели пчёл в пос.Коса.

Как выяснилось, предприятие в течение двух недель обрабатывало посевы рапса пестицидом I класса опасности для пчёл. Площадь обработки составила 600 га.

При этом владельцев пасек перед началом работ должным образом не предупредили о необходимости исключить вылет пчёл. Тем самым были нарушены закон «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» и несколько пунктов санитарных правил.