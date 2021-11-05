По 100000 рублей за прививку получат больше счастливчиков

Срок случайных розыгрышей призов по 100 тысяч рублей среди россиян продлён ещё на месяц – до 31 декабря.

Деньги выдают в качестве поощрения гражданам, прошедшим вакцинацию от коронавируса. Разыгрывают по уникальному номеру записи в реестре сертификатов.

«Благодаря двум дополнительным тиражам число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, увеличится до двух тысяч человек», — сообщила пресс-служба правительства РФ. Номера счастливчиков публикуются на портале госуслуг и сайте проекта «Бонус на здоровье». Выплата – в течение полугода с даты розыгрыша.

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