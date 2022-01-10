Перевозчик проведет проверку по факту ДТП с автобусом №39 в Кирове

Перевозчик АО «АТП» проведет внутреннее расследование по факту аварии с пассажирским автобусом.

10 января около 20 часов в Кирове произошло ДТП с участием автобуса 39 маршрута, принадлежащего АО «Автотранспортное предприятие». По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением и совершил наезд на 2 припаркованных автомобиля — «Ладу» и «Мазду» и фонарный столб.

В результате аварии пострадали 4 пассажира автобуса. Всем была оказана медицинская помощь на месте, и госпитализация не потребовалась. Также после наезда на опору освещения произошёл обрыв кабеля. В настоящее время последствия аварии устраняются.

Как стало известно, автобусом управлял очень опытный водитель. На месте работают сотрудники ГИБДД, которые установят причины и обстоятельства ДТП. Как сообщил генеральный директор АО «Автотранспортное предприятие» Денис Пырлог, перевозчик проведёт свою внутреннюю проверку. Она направлена на исключение повторения подобных случаев.

Администрация города также оставляет контроль за собой.