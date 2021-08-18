По факту неприятного запаха в Кирове возбуждены уголовные дела

Министерство охраны окружающей среды сообщает о возбуждении уголовных дел по факту неприятного запаха в юго-западном районе Кирова.

В июне Роспотребнадзор выявил в слободе Лянгасы и микрорайоне Ганино превышение концентраций загрязняющих веществ.

Кроме того, в министерство поступили результаты проверки деятельности ООО «Дион». Её провела Кировская межрайонная природоохранная прокуратура.

Был выявлен ряд серьезных нарушений. В частности, на предприятии не разработаны меры по профилактике загрязнения воздуха, не проводились санитарно-противоэпидемические мероприятия по снижению негативного воздействия и др.

Другие нарушения касались эксплуатации газоочистного оборудования и выполнения программы производственного контроля. Это стало причиной для составления протоколов об административных нарушениях, а в Октябрьский районный суд направлено исковое заявление с требованием обязать ООО «Дион» проводить контроля за состоянием атмосферного воздуха в зоне влияния предприятия. Оно находится в стадии рассмотрения.

В конце июня природоохранный прокурор направил в полицию материал для организации доследственной проверки и решения вопроса об уголовной ответственности по факту загрязнения «Дионом» атмосферного воздуха.

Возбуждены уголовные дела по ст. УК «Загрязнение атмосферы».

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры.