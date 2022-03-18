По факту смертельного ДТП с «Мерседесом» в Кирове возбуждено уголовное дело

Следственные органы МВД возбудили уголовное дело по факту смертельной аварии с автобусом и «Мерседесом» в Кирове. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Авария произошла утром 17 марта на перекрестке улиц Мира и Ломоносова. В результате столкновения автобуса «Нефаз» и «Мерседеса» погибли 2 девушки 19 и 22 лет. 27-летний водитель легковушки и еще одна его пассажирка получили травмы.

По факту нарушения ПДД, повлекшего гибель двух лиц, было возбуждено уголовное дело. Кто является подозреваемым, не сообщается.

Результаты расследования проконтролирует прокуратура.