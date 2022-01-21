По факту смертельного ДТП в Юрьянском районе возбудили уголовное дело

В УМВД сообщили о возбуждении уголовного дела по факту аварии в Юрьянском районе. В ДТП погибла женщина.

Авария произошла 20 января на 5-м километре трассы «Вятка». По предварительной версии органов, автомобиль «Ниссан Жук» ехал в Киров со стороны Котельнича. Выехавший со стороны Загарья МАЗ 5440 совершил столкновение с кроссовером.

В ДТП погибла 45-летняя женщина-водитель «Ниссана» и пострадали 3 человека. 2 девушки 19 и 20 лет были доставлены в травматологию. Еще одной пассажирке помощь медиков не понадобилась.

По факту нарушения ПДД, повлекшего смерть людей, было возбуждено уголовное дело. В настоящее время уточняются обстоятельства случившегося. Виновнику аварии грозит лишение свободы на срок до 5 лет.