По государственной программе Кировской области в регионе отремонтировано три моста

Сегодня, 14 июля, приемная комиссия приняла два из них в Уржумском районе.

Мосты через реки Туречку и Кизерку расположены на автомобильной дороге Киров – Малмыж – Вятские Поляны. Их отремонтировали в рамках областной программы «Развитие транспортной системы».

— Мост через реку Кизерку построен в 1986 году, мост через Туречку – в 1990 году. За все время их ни разу не ремонтировали, поэтому объекты стояли в первоочередном плане по ремонту. По каждому объекту была проведена диагностика, разработан проект, определен подрядчик. Работы стартовали в январе 2021 года, — рассказал замдиректора дорожного комитета Кировской области Андрей Агафонцев.

По словам подрядчика, на объектах заменены балки пролетных строений, усилены железобетонные конструкции, проведено устройство шкафных стенок и подферменных площадок, выполнены работы по гидроизоляции, сопряжению моста с насыпью подходов. Полностью заменено дорожное полотно, установлены перильные ограждения. Все работы завершены в срок.

Местные жители уже оценили качество работ.

— От имени всех водителей говорю большое спасибо за ремонт мостов в Русском Туреке и в Кизери. От имени водителей не только нашего предприятия. Через Уржум, по этим мостам, идут автобусы из Уфы, Казани, Набережных Челнов, не говоря уже о Малмыже и Вятских Полянах. Шофёры из Башкирии и Татарстана на нашей автостанции теперь ликуют: «Как хорошо стало!». Спасибо и от имени наших пассажиров, для них поездки нашими автобусами стали комфортнее и безопаснее. По этой трассе нашими автобусами ездит пол-района — Русский Турек, Шурма, Лазарево, Савиново, Большой Рой… Да и за Вятку, в Пиляндыш и Донаурово, путь до переправ лежит там же. И техника наша теперь будет сохраннее, потребуется меньше ремонтов, раз дорога стал лучше, — рассказал редакции Дмитрий Меринов, директор МУП «Уржумское ПАТП». — Все мы, жители села и Кизери, очень рады. Ремонт сделан здорово. Мосты не просто обновились — они словно заново построены. Шире стали, кажется, даже спуски-подъёмы возле них стали положе. Это был крайне сложный участок дороги. На мосту в Русском Туреке раньше были ДТП, конечно, с участием не автобусов, а личного автотранспорта, а теперь их, надеюсь, не будет, — радуется отремонтированному мосту Наталья Меринова, глава администрации Русскотурекского сельского поселения.

Еще один мост приведен в порядок в Советском районе. Работы велись на мосту через реку Березовка, который расположен на 119-м километре автодороги Киров – Советск – Яранск в Советском районе. Здесь подрядчик также отремонтировал все элементы моста: шкафные стенки, подферменные площадки, пролетные строения балок. Выполнено укрепление береговых конусов, подходы к мосту. Ремонт выполнен согласно проектной документации, мост введен в эксплуатацию.

Сейчас продолжаются работы по капремонту моста 1989 года постройки через реку Чёрная Лобань в Богородском районе.

— Работы на объекте стартовали весной и уже практически выполнены на 50%. Для бесперебойного движения организована объездная дорога с временным освещением. Ведутся работы по устройству съездов и монтажных площадок, разборке конструкций существующего моста, ремонту балок пролётных строений. Планируется, что объект будет введен в эксплуатацию в сентябре 2021 года, — рассказал Андрей Агафонцев.

Всего в 2021 году на ремонт мостов из областного бюджета направлено свыше 91 млн рублей.

Вопрос приведения в нормативное состояние искусственных сооружений на дорогах регионального значения регулярно поднимается на рабочих совещаниях в областном правительстве. Ежегодно по поручению главы региона Игоря Васильева из дорожного фонда Кировской области предусматриваются средства на ремонт мостов. Кроме того, область планирует стать участником нового федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные качественные дороги», благодаря которому удастся увеличить объемы ремонта мостов в Кировской области.

Фото: Александр Папырин