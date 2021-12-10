По Кирову ездил грузовик с открытой дверью и поцарапал BMW

Сразу несколько опасных манёвров едва не привели к серьёзным ДТП, но неприятности всё равно избежать не удалось.

На улице Труда внимательные кировчане заметили грузовик, который двигался по проезжей части с открытой дверью кузова. При этом автомобиль ехал на приличной скорости.

Створка распахнулась на повороте. При этом едва не задела припаркованные транспортные средства. Всё это снимал на видеорегистратор автомобилист, которые ехал следом за грузовиком. Он предусмотрительно притормозил.

Но неприятного происшествия всё равно избежать не удалось. Дверка процарапала внедорожник BMW. А также надломила его зеркало. После этого водитель грузовика припарковался. Об этом рассказали в программе «Место происшествия».

Фото: vk.com/kirovmp