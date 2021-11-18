По Кирову ездит автобус Григорий

Кировские водители дают своим автобусам имена. Об этом рассказал в своем телеграм-канале гендиректор АТП Денис Пырлог.

— Проводя очередной рейд по автобусам нашего предприятия, узнал, что водители и кондукторы дают имена своим автобусам и троллейбусам! Познакомился поближе с Григорием. Так зовут автобус Next с госномером Е008ОА, работающий на маршруте 53, — написал Пырлог.

Также среди кировских автобусов есть «Белоснежка» и «Михаил».

— Михаил, потому что выхлопная система выдаёт своеобразный рычащий звук, похожий на медвежий. Хорошо, когда работники любят свою рабочую лошадку! – отметил директор АТП.

Ранее мы писали, что по Кирову ездит обновленный троллейбус.

Фото: @Myslivsluh999, автобус Григорий