По Кирову ездит автобус ГТО

В Кирове запустили автобус, расписанный в стиле ГТО. Он ездит по маршруту №38.

Как рассказали в управлении по делам молодежи, физкультуре и спорту, автобус был запущен в честь юбилея ГТО. В 2021 году движению исполнилось 90 лет.

На автобусе нарисован символ ГТО – медведь Потап и написан лозунг движения. Киров стал вторым городом России, где символика ГТО появилась на общественном транспорте. Ранее она была нанесена на один из трамваев города Салават в Республике Башкортостан.

Ранее мы писали, что семья из Кировской области представит регион на Всероссийском фестивале ГТО.