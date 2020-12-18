По Кирову ездит новогодний Cadillac

Огромная машина покрыта красочными сюжетами из старых мультиков.

Жители Кирова начали публиковать в соцсетях фотографии необычной машины, которая ездит по нашему городу. Это элитный внедорожник марки Cadillac. Увидеть такой на улицах небольшого города — редкость. Ещё большая редкость, когда он разукрашен в новогодней тематике.

По словам горожан, праздничный автомобиль уже видели в самых разных частях Кирова. Кто-то даже успел с ним сфотографироваться.

Как оказалось, машина принадлежит предпринимателю Александру Салтыкову. Он уточнил в своем инстаграм, что проект разукрашенного Cadillac — подарок жителям для создания праздничного настроения. И это не просто разукрашенная машина. На крыше установлена ёлочка со световой звездой. От световой звезды исходят лазерные снежинки. Из динамиков звучат новогодние песни.

А ещё если навести телефон на оформленный на машине QR-код, скачать приложение, то можно оживить картинки, которые нарисованы на автомобиле. Картинки превратятся в известные мультфильмы.

Ранее мы сообщали, что появились первые фото с соревнований ралли «Вятка»-2020.

Фото: instagram.com/saltykovalexander