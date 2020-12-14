По Кирову ездит Новогодний троллейбус (+ВИДЕО)

Его можно увидеть на линии 8 маршрута.

Уже неделю по областному центру колесит украшенный к Новому году троллейбус «Ласточка». Водитель Юрий Дашков – бывший педагог по личной инициативе и на свои средства решил подарить радость своим пассажирам.

В начале декабря он выбрал самые яркие сцены из любимых новогодних кинолент из советского периода: «Морозко», «Карнавальная ночь», «Ирония судьбы», а также мультиков «Ну погоди!» и «Простоквашино» и заказал печать плакатов в размер окон. Также установил подсветку проёмов между окон и закачал новогодние песни на носитель.

В свой выходной день Юрий вместе с кондуктором и своим родственников занялись украшением салона подвижного состава. Провозились весь день, но результатом остались довольны. Теперь у всех пассажиров поднимается настроение. Кстати, благодаря дополнительным внешним динамикам новогодняя «ласточка» радует не только тех, кто в неё зашел, но и тех, кто стоит на остановке и ждёт другой транспорт.

Вверенный ему троллейбус Дашков украшает ко всем праздникам – говорит это из-за того, что много лет проработал учителем физкультуры до того, как прийти в троллейбусный парк.

— Раньше я старался не просто провести урок по учебной программе, но подарить радость детям от занятий. Сейчас хочу, чтобы поездка оставляла у пассажиров добрые воспоминания, — рассказал водитель.

Фото и видео: admkirov.ru