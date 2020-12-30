По Котельничу ездит Дед Мороз

О «волшебном» автобусе, которым управляет Дед Мороз, рассказал паблик «Типичный Котельнич».

Необычный транспорт ездит по маршруту Искры – Герцена уже не первый год. За рулем автобуса – водитель Александр Брязгин. Уже 5 лет перед новогодними праздниками он надевает костюм, прицепляет бороду – и вперед, на маршрут.

Когда новогодний автобус едет по городу, водители приветствуют его гудками. Рады все пассажиры. А для малышей у авто-Деда Мороза припасены конфеты.

Сам Александр говорит, что таким образом пытается поднять горожанам настроение и «взбодрить обстановку».

— Поздравляю всех с Новым годом! Желаю вам удачи и здоровья! – говорит Дед Мороз.

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Фото: vk.com/vkotle